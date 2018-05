Marotta "Morata? Non illudo nessuno"

TORINO, 24 MAG - Giuseppe Marotta stoppa le indiscrezioni su un ritorno di Morata alla Juventus: "semplici voci, non voglio illudere nessuno", dice il direttore generale bianconero. Quanto Pogba e Milinkovic-Savic, "considerati i valori di mercato, non ci avventuriamo nelle trattative". Marotta spiega che "al momento non ci sono richieste da parte dei nostri calciatori di andarsene". Per Mandzukic, Dybala e Higuain, "non prenderemo in considerazione eventuali offerte", a meno di una precisa richiesta di cessione del 'Pipita', che però l'attaccante non avrebbe avanzato. Per il ruolo di vice-Szczesny, infine, Perin potrebbe essere il profilo giusto: "Una grande squadra ha bisogno di due portieri di alto livello e noi lo cercheremo. Perin risponde a queste caratteristiche ma da qui a dire che la trattativa è conclusa ne passa". Il dirigente promette comunque un mercato scoppiettante: "Abbiamo in cantiere alcune operazioni di mercato importanti".