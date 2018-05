Iniesta a Kobe "inizia sfida importante"

TOKYO, 24 MAG - "Questo per me è un giorno molto speciale, l'inizio di una sfida importante. La mia famiglia è entusiasta di venire in Giappone e siamo molto contenti. Ho ricevuto diverse offerte, ma ho deciso di firmare con il Vissel Kobe perché il progetto che mi hanno presentato è impressionante. Spero di contribuire con il mio stile e di aiutare la squadra. Non vedo l'ora di iniziare". Sono state le prime parole di Andres Iniesta alla presentazione organizzata in un hotel di Tokyo dal suo nuovo club, davanti ad oltre 300 giornalisti. L'ormai ex regista del Barcellona, 34 anni, era affiancato dal miliardario proprietario della società, Hiroshi Mikitani, amministratore delegato del marchio 'Rakuten', società che si occupa di vendite online ed è main sponsor del Barcellona. I termini economici dell'accordo non sono stati divulgati, ma secondo i media giapponesi il centrocampista guadagnerà 30 milioni di dollari l'anno (25,5 milioni di euro), per tre stagioni.