Spezia, Gilardino potrebbe lasciare

GENOVA, 23 MAG - Alberto Gilardino potrebbe lasciare lo Spezia. Lo rivela il quotidiano spezzino on line Spezia calcio news affermando che il calciatore starebbe pensando a questa ipotesi dopo la contestazione con insulti e fischi nei suoi confronti per il rigore fallito contro il Parma. La parte di tifoseria che lo ha contestato lo accuserebbe di aver tirato fuori il rigore di proposito per favorire la sua ex squadra, ipotesi adombrata anche a Frosinone. Gli insulti, secondo il quotidiano on line, sarebbero continuati anche alla ripresa degli allenamenti.