Ancelotti lascia sede Filmauro

ROMA, 23 MAG - Accordo raggiunto tra Carlo Ancelotti e il Napoli, ma il tecnico per ora non ha rilasciato dichiarazioni. E' durato circa sei ore il vertice tra il club partenopeo e Ancelotti nella sede romana della Filmauro dove è stata raggiunta un'intesa di massima con quello che si appresta a diventare il prossimo tecnico del Napoli. Al termine dell'incontro Ancelotti è andato via a bordo della Volvo con i vetri oscurati nonostante l'assalto dei cronisti.