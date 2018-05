A Barella 3/a edizione 'Premio Cesarini'

ROMA, 23 MAG - Nicolò Barella del Cagliari, marcatore della rete più in extremis in Serie A nel campionato appena concluso, è il vincitore della 3/a edizione del 'Premio Renato Cesarini', dedicato al campione di origini marchigiane, simbolo del gol all'ultimo minuto e andato in scena al 'Paradise' di Monsano (Ancona). Numerosi i big del calcio presenti all'evento: tra gli altri, Giancarlo Antognoni, i tecnici Leonardo Semplici, Giuseppe Iachini, Gianni De Biasi, oltre Sebino Nela, il ds dell'Atalanta, Gabriele Zamagna, Luca Marchegiani, il campione olimpico di scherma Stefano Cerioni. A ringraziare il mondo dello sport, il presidente Onorario del Premio, il Rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari. Tra i premiati, il dg della Lega di Serie B Paolo Bedin, i giornalisti Xavier Jacobelli, Guido D'Ubaldo, Simona Rolandi, Sandro Sabatini, Max Nebuloni, Piercarlo Presutti, Matteo Marani e Giancarlo Trapanese. Durante la serata, anche l'asta benefica volta a sostenere le aree marchigiane colpite dal sisma.