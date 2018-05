De Laurentiis-Ancelotti incontro a Roma

NAPOLI, 22 MAG - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe incontrando stasera Carlo Ancelotti a Roma, nella sede della Filmauro, la sua società di produzione cinematografica. Secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente dal club azzurro, Ancelotti e il presidente stanno trattando i dettagli del contratto che legherà il tecnico al Napoli, in sostituzione di Maurizio Sarri. Ancelotti, esonerato dal Bayern Monaco all'inizio della stagione, potrebbe firmare un contratto per tre stagioni con il club azzurro. I contatti tra De Laurentiis e l'ex tecnico di Milan e Real Madrid erano stati avviati da diverse settimane vista l'indecisione di Sarri, che ha un contratto con il Napoli fino al 2020, nell'accettare di proseguire sulla panchina azzurra.