Buffon, c'è momento giusto per lasciarsi

ROMA, 22 MAG - "Sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. È finito un ciclo, ci sono portieri più giovani e più forti. Bisogna andare via nel momento opportuno, era quello giusto". Sono le parole di Gianluigi Buffon a Valerio Staffelli di "Striscia la notizia", che gli ha consegnato il Tapiro d'oro per aver lasciato la Juve dopo 17 anni. Staffelli ha intervistato anche l'ad bianconero, Beppe Marotta, che ha detto: "Buffon è un grande, ha lasciato un gran patrimonio di valori. Se ha voglia vada a giocare, se non ha voglia per lui la porta della Juve è sempre aperta".