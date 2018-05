Assemblea di Lega A, prima la governance

MILANO, 22 MAG - L'assemblea della Lega Serie A con al centro il tema dei diritti tv e la fiducia a Mediapro, si è aperta con la decisione di modificare l'ordine del giorno, affrontando prima il rinnovo della governance. Si parte quindi con l'elezione di amministratore delegato (Marzio Perrelli e Paolo Dal Pino le due candidature più quotate), consigliere indipendente, quattro consiglieri di Lega e due consiglieri federali, che nell'ordine del giorno erano previsti dopo i punti relativi all'esito delle trattative private per i diritti tv internazionali della coppa Italia e alla discussione su Mediapro, il cui presidente, Jaume Roures, si è presentato per illustrare gli impegni presentati dal gruppo spagnolo come garanzia al posto della fideiussione da 1,2 miliardi.