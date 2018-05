Torino: Cairo, faremo interventi mirati

TORINO, 22 MAG - "Dobbiamo fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l'anno prossimo". Il presidente Urbano Cairo delinea così la strategia del Torino sul mercato per migliorare il nono posto di questo campionato. "Ci aspettavamo qualcosa in più, ma abbiamo chiuso con un finale tutto sommato positivo - osserva il presidente granata in una intervista video pubblicata sul sito internet del club e realizzata in occasione della festa per il suo 61esimo compleanno -. Adesso dobbiamo decidere e fare interventi mirati, Mazzarri non vuole una rosa abbondante, ma un numero ristretto di giocatori, dei potenziali titolari. L'obiettivo è confermare i giocatori più importanti e far crescere i giovani, oltre a qualche innesto di qualità".