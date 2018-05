Pro Vercelli: presidente lascia e vende

VERCELLI, 22 MAG - Il presidente e patron della Pro Vercelli, Massimo Secondo, lascerà la società a fine giugno. Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa, "Io e il mio gruppo lasciamo la Pro Vercelli. Chiuderemo un altro bilancio in equilibrio come abbiamo sempre fatto in questi anni, senza attendere interventi da parte di nessuno". Secondo, che ha guidato la Pro per otto anni, ha bacchettato il Comune di Vercelli e le realtà economiche locali: "La mia capacità di coinvolgimento delle istituzioni è stata nulla. Da otto anni ci promettono una sede e non penso che nei prossimi anni succederà qualcosa di diverso. A livello di sponsor stessa cosa: con certe cifre non basta fare la serie B". Quest'anno la Pro è retrocessa in C: "Spero che arrivi qualcuno a rilevare la società, che però non è alle porte. Qualcuno di Vercelli, certo, sarebbe bello: altrimenti sarà cinese o indiano: metto sul mercato un brand importante del calcio italiano". Il club ha nel suo palmares ben sette scudetti, vinti tra il 1908 e il 1922.