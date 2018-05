Malagò, mi aspetto Lega di A compatta

ROMA, 22 MAG - "Mi aspetto che in assemblea ci sia la maggiore condivisone nelle scelte da fare, e che si vada compatti e non ci si divida, anche per ciò che riguarda i diritti tv". Così il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di A, Giovanni Malagò, a margine della presentazione di #BeAlive a Palazzo H, poco prima di prendere il volo per Milano dove nel pomeriggio andrà in scena l'assemblea di Lega con al centro il tema dei diritti tv e delle nomine della nuova governance.