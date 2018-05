Azzurri: Buffon, levo imbarazzo a tutti

MILANO, 21 MAG - "Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l'orgoglio che ho per me stesso levo l'imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene". Così Gianluigi Buffon ha ribadito la decisione di non giocare più con la Nazionale. "Perché non giocherò con l'Olanda a Torino? Perché sinceramente sono sempre stato un valore aggiunto delle mie squadre, sono sempre stato percepito così - ha replicato l'ormai ex portiere della Juve a San Siro durante la partita d'addio di Andrea Pirlo -. Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso". Buffon ha poi frenato sui rumor che lo vogliono vicino al Psg: "Una persona di 40 anni deve prendere le decisioni con molta razionalità. Ho bisogno di prendermi una settimana per stare sereno e a bocce fermo analizzare tutto perché non sono scelte semplici".