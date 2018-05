'Malafesta Juve', la Champions stregata

TORINO, 21 MAG - La Juventus e il difficile rapporto con la Coppa Campioni/Champions League. Le delusioni europee bianconere sono raccontate in 'Malafesta Juve. Da Belgrado a Cardiff', edito da Bradipolibri e curato dal giornalista Luca Rolandi in collaborazione con Paolo Accossato, Luca Beatrice, Roberto Beccantini, Filippo Bonsignore, Francesco Caremani, Maurizio Crosetti, Italo Cucci, Salvatore Lo Presti, Darwin Pastorin e Michele Ruggiero. Il libro è stato presentato oggi, mentre ancora non si è spenta l'eco delle feste per il settimo scudetto e la quarta Coppa Italia consecutivi vinti dalla Juventus. Ma resta il vuoto della Champions, che manca da 22 anni, dal successo a Roma contro l'Ajax, la sera del 22 mggio 1996. Il viaggio in Europa della Vecchia Signora è narrato in un susseguirsi di aneddoti, memorie, immagini e ricordi nelle stagioni in cui i bianconeri hanno raggiunto la finale, 9 volte ma con soli due successi, nella tragica notte dell'Heysel, nell'85, e 11 anni dopo a Roma.