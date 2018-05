Di Bigio "A U21 con spirito di sempre"

ROMA, 21 MAG - Ancora due settimane e poi si chiuderà anche la stagione dell'Under 21. Il tempo di giocare le ultime due amichevoli in programma venerdì 25 in casa del Portogallo e martedì 29 a Besancon contro la Francia per Gigi Di Biagio tornato al suo posto alla guida degli Azzurrini, dopo aver ricoperto il ruolo di ct della Nazionale maggiore per le due amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra. "Lo spirito non è cambiato - chiarisce nella conferenza stampa che ha aperto il ritiro della squadra - anzi se possibile cercherò anche di dare qualcosa in più a questi ragazzi e prepararli ad una possibile convocazione in Nazionale A". "Tante cose sono state dette e si continuano a scrivere sul mio futuro, ma - ripete - il mio obiettivo è di preparare bene queste due gare e soprattutto i ragazzi in funzione dell'Europeo del 2019, poi non si sa mai cosa può succedere nella vita. Per quello che riguarda Mancini, ci siamo confrontati e mi sono subito messo a disposizione per dargli tutto il mio supporto".