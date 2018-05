Monchi "Alisson? Se parte, io in porta"

ROMA, 21 MAG - "Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui". Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. Solo buone notizie alla cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma in scena al Circolo Canottieri Aniene: "Dzeko? Resta - specifica il ds romanista - e mi aspetto che il prossimo anno faccia un'altra stagione come questa appena conclusa". Stesso discorso per Di Francesco ("Sa quello che penso di lui, sono molto contento di lavorare con lui e continueremo a farlo") mentre con Florenzi "siamo pronti per parlare ora che è finita la stagione".