Di Francesco, 'Mancini scelta giusta'

ROMA, 21 MAG - "Mancini è stata la scelta giusta, legata anche alle prospettive. Ha fatto una scelta di cuore, non legati all'aspetto economico ma dal desiderio di allenare l'Italia. Un consiglio? Lo do alla gente, non guardare al passato. Oggi bisogna ricostruire e guardare avanti a quello che sarà". Lo dice Eusebio Di Francesco, che in ricevendo il Premio Bearzot 2018 al Coni ha avuto modo di parlare anche del nuovo ct della Nazionale.