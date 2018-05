Niente Russia, Belgio esclude Nainggolan

ROMA, 21 MAG - Niente Mondiali per Radja Nainnggolan: il ct del Belgio Roberto Martinez ha ufficializzato la prelista di 28 giocatori per la Coppa del Mondo Russia 2018, escludendo il centrocampista della Roma che negli ultimi due anni è spesso finito in rotta di collisione con il tecnico per motivi disciplinari. Nella lista ci sono l'attaccante Dries Mertens e il difensore della Lazio Jordan Lukaku.