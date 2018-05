Cutrone, felice della mia stagione

FIRENZE, 21 MAG - "Sono felicissimo della mia stagione, sono riuscito ad arrivare in doppia cifra in serie A, è stata una grandissima emozione ma ho tanti sogni per il futuro". Lo ha detto Patrick Cutrone, il giovane attaccante del Milan reduce dalla doppietta ieri alla Fiorentina, oggi a Firenze per ricevere il premio "Dal Niccolò Galli alla Nazionale", assegnatogli in occasione della 17/a edizione del memorial "Niccolò Galli". "Adesso mi aspetta l'Under 21 - ha continuato Cutrone - darò il massimo come sempre e cercherò di farmi notare anche dal nuovo ct della nazionale Mancini". Poi sul sesto posto conquistato dal Milan ha ribadito: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati, il sogno per il futuro è quello di lottare per la Champions e per lo scudetto. E' il sogno di tutti i calciatori".