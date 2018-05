Napoli: Sarri, nella vita tutto finisce

NAPOLI, 20 MAG - "Il sì sarebbe detto con il cuore e questa squadra sarà nel mio cuore per sempre. Nella vita purtroppo finisce tutto e a volte anche una storia è bello farla finire prima che si macchi un po'". Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri al termine di Napoli-Crotone parlando del suo futuro. "Anche se vado in Cina se parlo di Napoli continuerò a dire 'noi'", ha aggiunto. "De Laurentiis ha detto che il tempo è scaduto? Penso che dopo un anno un paio di giorni di tempo di recupero ci possano stare", ha aggiunto il tecnico. "Quello che farò nei prossimi giorni non lo so - le parole di Sarri - Ora ho fame e voglio andare a cena, voglio dormire dopo dieci mesi di stress senza un pensiero, voglio parlare con la mia famiglia perché si tratta di decisioni che coinvolgono anche loro. Se rimango qui voglio avere la percezione che sia possibile ripetersi, non la certezza, perché questo non ce la può dare nessuno".