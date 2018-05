Europei U.17: Italia ko ai rigori

ROMA, 20 MAG - Si ferma sul dischetto la corsa dell'Italia all'Europe Under 17: nella finale di Roterham, l'Olanda ha conquistato il titolo ai rigori, 6-3 il risultato finale. I tempi regolamentari si erano conclusi 2-2, gli azzurri avevano recuperato il vantaggio di Maduro a inizio ripresa in tre minuti, con Ricci e Riccardi, ma un errore difensivo ha consentito a Brobbey il pari. Poi dal dischetto due errori in avvio degli azzurrini, e l'Olanda non si e' più fatta riprendere.