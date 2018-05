De Laurentiis,scudetto?Mica posso rubare

NAPOLI, 20 MAG - "Io sono contentissimo di questa stagione. Con quattro punti in più il campionato è tuo. Che devo fare, devo andare a rubare?". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un breve intervento in sala stampa al termine di Napoli-Crotone. De Laurentiis è poi andato negli spogliatoi del Napoli a festeggiare la fine della stagione aprendo delle bottiglie di champagne insieme a Sarri e ai giocatori azzurri.