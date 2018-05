Napoli: commozione per Reina e Maggio

NAPOLI, 20 MAG - Prepartita di addii al San Paolo prima di Napoli-Crotone, ultima giornata di campionato. All'ingresso delle squadre per il riscaldamento lo speaker ha presentato l'ingresso del portiere azzurro scatenando l'applauso dei tifosi per lo spagnolo che gioca oggi la sua ultima gara con il Napoli. Reina si è diretto verso la curva B per salutare, commosso, i supporters. Addio anche a Christian Maggio che lascia il Napoli dopo dieci stagioni e che ha ricevuto una maglia speciale. Maggio ha salutato i tifosi con il suo tipico inchino davanti allo striscione "sei l'esempio", che gli è stato dedicato. Maglia speciale anche per Marek Hamsik, che ha raggiunto la scorsa settimana le 500 presenze in azzurro ma oggi è in panchina. Celebrato anche Jorginho, che ha superato le 150 presenze e in estate potrebbe anche lasciare Napoli se il club cedesse alle offerte che arrivano dalla Premier League. Sarri, invece, è entrato in campo normalmente andandosi a sedere in panchina.