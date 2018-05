Festival sviluppo sostenibile su campi A

ROMA, 20 MAG - "Scopri ora come segnare i 17 goal dello sviluppo sostenibile". E' questo lo striscione presente nell'ultima giornata di campionato su tutti i campi di serie A per lanciare il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Seicento eventi su tutto il territorio nazionale tra convegni, dibattiti, mostre, proiezioni di film e flashmob che, dal 22 maggio al 7 giugno prossimi, coinvolgeranno il mondo dell'economia, del sociale, della cultura e dello sport per sensibilizzare alla realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 dell'Onu. Grazie alla collaborazione del Coni e della Lega Serie A, l'iniziativa è organizzata dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che ha lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità e far conoscere i 17 Sustainable Development Goals (SDGs).