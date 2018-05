Azzurri con Balotelli, Zaza e Criscito

ROMA, 19 MAG - Non solo Balotelli: nella prima convocazione del nuovo ct azzurro Roberto Mancini, oltre a quello dell'attaccante del Nizza c'è spazio anche per altri ritorni "eccellenti" come quelli di Zaza, Criscito e Berardi. Nella lista per le amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda, invece non c'è De Rossi. Prima chiamata, dopo gli stage, per Emerson, Baselli, Caldara e Mandragora.