Pjanic "Lo scudetto più bello"

ROMA, 19 MAG - "Abbiamo chiuso con una vittoria una stagione importante, questo settimo scudetto è stato il più bello, ognuno ha fatto qualcosa di straordinario. Manca solo la Champions e spero negli anni futuri di poterla vincere, la Juventus si sta attrezzando per farlo": così Miralem Pjanic a Premium dopo Juventus-Verona, ultima passerella di campionato che ha visto anche l'addio di Gigi Buffon: "È uno dei più grandi: non so se lascerà il calcio, ma lascerà la sua Juve. Ci mancherà tanto, è una persona superlativa e io sono onorato di aver potuto giocare con lui", ha concluso il bosniaco.