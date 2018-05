Spalletti, giocatori meritano Champions

MILANO, 19 MAG - "Ho visto come i calciatori hanno reagito dopo la sconfitta contro il Sassuolo, negli spogliatoi ho visto il loro attaccamento e il loro amore: per me i giocatori si sono meritati la Champions". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio. "Il presidente Zhang Jindong ci ha mandato un videomessaggio che guarderemo con la squadra - ha proseguito -. Anche Steven Zhang ci manifesta sempre tutto il suo affetto, ci ha già detto che abbiamo fatto comunque un buon campionato".