Calcio, lunedì assemblea della Lega di B

ROMA, 19 MAG - Si parlerà di seconde squadre nell'Assemblea di Lega B convocata d'urgenza dal presidente Mauro Balata per lunedì prossimo alle ore 12 nella sede di via Rosellini a Milano. All'ordine del giorno, fra gli altri punti, principalmente la discussione della riforma sulle seconde squadre che andrà in regime già dalla prossima stagione con la possibilità di coinvolgere la B in caso di promozione di una seconda squadra dalla Serie C. Un argomento che aveva trovato contrario il presidente della Lega cadetta Balata che aveva parlato di "forte e totale contrarieta' da parte delle nostre società. E' un progetto che andava affrontato con maggiore approfondimento. Ci sono delle riflessioni in corso e vedremo cosa succedera'. Io in ogni caso ho il dovere di tutelare le mie società".