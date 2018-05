Parma in A dopo il crac, Festa di Piazza

PARMA, 19 MAG - E' durata sino a tarda notte la festa in piazza Garibaldi, cuore del centro storico di Parma, per la promozione del club in serie A. Un traguardo storico raggiunto in tre anni dopo la ripartenza dai dilettanti per il fallimento del club di Tommaso Ghirardi. Il popolo gialloblù ha atteso il pullman della squadra da Spezia e attorno alle 2 è scoppiata la festa. Sino a poco prima la piazza era stata occupata dalle vetture storiche della Mille Miglia, messe al sicuro nel Parco Ducale per lasciare spazio al popolo festante. "Dopo il crac avevo promesso a questa squadra che l'avrei riportata in serie A, la platea giusta per questa gente e questo club, ho onorato l'impegno", ha commentato commosso Alessandro Lucarelli, il capitano. In festa, pur impegnato per affari lontano dall'Italia, anche il presidente cinese crociato Jiang Lizhang. "It's a kind of magic", il suo commento via whatsapp, una sorta di magia. Magia da record perché a nessuno nella storia del calcio era riuscita una così "magica" tripletta.