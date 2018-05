De Zerbi, lascio panchina Benevento

BENEVENTO, 18 MAG - "L'anno prossimo non sarò l'allenatore del Benevento perché non penso che da una retrocessione si possa ripartire con lo stesso allenatore. Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto". Lo ha annunciato Roberto De Zerbi nel corso della conferenza stampa al "Vigorito". "Non so se questa è la scelta giusta, - ha detto ancora il tecnico - ma è la decisione presa in buona fede e che ho comunicato circa un mese fa alla società, dopo la partita con il Cagliari".