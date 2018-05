Cagliari: entusiasmo tifosi

CAGLIARI, 18 MAG - Tifosi vicinissimi al Cagliari a due giorni dalla fondamentale partita casalinga con l'Atalanta. Una sfida che mette in palio da una parte la salvezza (per i rossoblù) e dall'altra il possibile accesso diretto all'Europa League. Centinaia di supporter sardi si sono ritrovati fuori dalla Sardegna Arena in concomitanza con la seduta pomeridiana di allenamento. E il loro calore è stato premiato con il libero accesso agli spalti. I tifosi si sono sistemati nella Curva nord e hanno cantato e urlato come per una partita vera: una specie di allenamento anche per i sostenitori in vista del match che deciderà le sorti del Cagliari.