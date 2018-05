Calcio: pace fatta Mourinho-Conte

LONDRA, 18 MAG - Dopo gli insulti e i pesanti botta risposta, tra Antonio Conte e José Mourinho torna finalmente il sereno. Alla vigilia della finale di Coppa d'Inghilterra, che vedrà domani pomeriggio a Wembley l'ultimo atto tra Chelsea e Manchester United, i due allenatori più 'fumantini' della Premier sotterrano l'ascia. "Ora è tutto a posto - ha fatto sapere il portoghese nella conferenza stampa della vigilia - Si è spinto oltre per stringermi la mano e così ho fatto anche io. Dopo la partita di Manchester, l'ho invitato nel mio ufficio e ci siamo parlati. Non c'è nulla di sbagliato". Versione prontamente confermata anche da Conte, che domani siederà per l'ultima volta sulla panchina del Chelsea. L'addio non è stato ancora ufficializzato, ma ormai non sembra più essercene neppure bisogno.