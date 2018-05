Snai: Lazio-Inter, pronostico incerto

ROMA, 18 MAG - I quotisti dicono Lazio, pur senza sbilanciarsi troppo, nel big match contro l'Inter del turno finale di campionato, quello che all'Olimpico assegna l'ultimo posto disponibile per la Champions. Secondo le quote Snai, la Lazio è leggermente favorita per la vittoria 2,45, l'Inter a 2,70. Il pareggio, che promuoverebbe i biancocelesti, vale 3,55. Il Milan, a caccia del sesto posto, è dato a 1,80 per la vittoria sulla Fiorentina. Il pareggio si gioca a 3,90 e un successo viola a 4,25. Sarà solo una passerella la sfida tra Juventus e Verona, anticipo di domani. E' pagata quasi pari (1.08) la vittoria bianconera, il pareggio sale a 11, mentre un clamoroso colpo dei veneti già retrocessi vale 25.