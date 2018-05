Juve: Allegri, Buffon saprà cosa fare

TORINO, 18 MAG - "Gigi è stato un uomo importante all'interno dello spogliatoio: un campione, credo il migliore portiere di sempre". Così Massimiliano Allegri sull'addio di Buffon alla Juventus, ufficializzato ieri: "Ho trovato un campione che è un piacere vedere allenarsi e parare ancora di più - ha spiegato -. Rende facile quello che per gli altri è difficile: le parate, il modo di stare in porta, tutto. Incontrarlo da avversario? Domani per Gigi sarà una giornata storica per tutti, dopo 20 anni lascia la Juve, quindi pensiamo a festeggiare. Poi ci penserà lui e saprà cosa fare".