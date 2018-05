Belgio: rinnovo biennale per ct Martinez

BRUXELLES, 18 MAG - Il Mondiale non è ancora cominciato ma il Belgio ha deciso di dare fiducia ancora per due anni al ct Roberto Martinez, prolungando di altri due anni il contratto che aveva firmato nell'agosto 2016, dopo l'esonero di Wilmots. I Diavoli Rossi sono tra le squadre più attese alla rassegna iridata grazie ad una rosa ricca di talenti. La federazione belga ha espresso in una nota la sua piena soddisfazione per il lavoro del tecnico spagnolo e lodato la "prestazione impeccabile" della squadra nelle qualificazioni. In 15 partite sotto la sua guida, il Belgio ha vinto dieci volte e ne ha persa una sola. E' inserito nel gruppo G del Mondiale con Inghilterra, Tunisia e Panama.