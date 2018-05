Tanti big del calcio a 'Premio Cesarini'

ROMA, 17 MAG - Il 'Premio Cesarini" di martedì prossimo a Monsano, sarà una vera e propria passerella di tanti big del mondo del calcio. Saranno presenti Giancarlo Antognoni, Antonio Percassi, i tecnici di Spal e Sassuolo, Leonardo Semplici e Giuseppe Iachini, Sebino Nela, Luca Marchegiani, Gianni De Biasi. Tra i premiati, il dg della Lega di Serie B Paolo Bedin, i giornalisti Xavier Jacobelli, Guido D'Ubaldo, Simona Rolandi, Sandro Sabatini, Max Nebuloni, Piercarlo Presutti, Matteo Marani e Giancarlo Trapanese. "In questa terra martoriata da un sisma che ha lasciato tante cicatrici, ci proponiamo di aiutare con una asta benefica le zone colpite dal terremoto", ha detto Gabrio Filonzi, presidente del comitato organizzatore. "Accostarci al nome di chi, come Cesarini, ha sempre lottato fino alla fine raggiungendo risultati fondamentali anche allo scadere ha per noi risultato e prestigio unici", ha aggiunto Claudio Pettinari, Rettore dell'Università di Camerino e Presidente Onorario del Premio.