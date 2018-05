Spagna: Rubiales nuovo presidente federa

ROMA, 17 MAG - Il calcio spagnolo ha il suo nuovo presidente, si tratta di Luis Rubiales eletto oggi al vertice della federazione (Rfef). Il neoeletto ha ottenuto 80 voti contro i 56 andati a Juan Luis Larrea, che ricopriva dallo scorso luglio l'incarico di presidente ad interim. Rubiales, 40 anni e un passato di calciatore (ha giocato nel Levante), prende il posto di Angel Maria Villar, in carica dal 1989 e dimessosi nell'estate del 2017, travolto dallo scandalo per corruzione che lo aveva portato anche in carcere.