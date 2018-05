Figc: a Firenze 4/a edizione di KickOff

ROMA, 17 MAG - Si terrà nel fine settimana, al Centro tecnico federale di Coverciano, la quarta edizione di KickOff, l'evento residenziale sul gioco del calcio promosso dalla Figc. Sono 270 i partecipanti provenienti da diversi settori della società italiana e non solo (economia, cultura, scienza, professioni, politica, sport e giornalismo) che si riuniranno a Firenze. Il tema è 'Le istituzioni camminano sulle gambe delle persone', perché l'apertura del mondo del calcio a ciò che lo circonda necessita di nuove proposte, ma soprattutto di persone di qualità in grado di attuarle, si legge in una nota della Federcalcio. L'evento si aprirà sabato mattina con l'intervento dell'ad Eni Claudio Descalzi. La chiusura è prevista domenica con un talk sugli ultimi 60 anni di calcio, raccontati dai diretti protagonisti, dal titolo 'La storia siamo noi', evento moderato da Andrea Vianello e con la partecipazione di Alessandro Costacurta, Giancarlo De Sisti, Fino Fini, Roberto Mancini, Gabriele Oriali e Nicola Rizzoli.