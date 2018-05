Figc, Fabbricini "esamineremo documenti"

ROMA, 17 MAG - "Qui in Federcalcio non è arrivato ancora nulla. Quando arriveranno i documenti esamineremo tutto. Vedremo cosa troveremo, ci sarà il nome del candidato, ci sarà un programma. Cosa si può fare per contrastare questa iniziativa? Non scherziamo, non si contrasta nessuno. Rispetto per tutto il mondo del calcio. La Serie A non è contenta? Chiedetelo a loro". Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, a margine di evento a via Allegri, commenta l'iniziativa delle componenti federali (Lnd, Lega Pro, Aic, Aia) che hanno ultimato la raccolta delle firme dei propri delegati per richiedere la convocazione dell'assemblea elettiva in cui candideranno alla presidenza Giancarlo Abete.