Buffon, non giocherò Italia-Francia

TORINO, 17 MAG - Gigi Buffon non giocherà l'amichevole dell'Italia con la Francia il 4 giugno all'Allianz Stadium di Torino, il 'suo' stadio. "Non ho bisogno - spiega - di altri attestati di stima e di affetto e celebrazioni varie. Le persone vanno onorate e rispettate quando sono vive, non quando sono morte".