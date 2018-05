Serie C: playoff, ecco gli accoppiamenti

ROMA, 16 MAG - Questi gli accoppiamenti delle gare di andata e ritorno del primo turno Play-Off Nazionale del Campionato Serie C 2017/2018, determinate per sorteggio di oggi, alla presenza di società, in programma nelle date e con gli orari sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dai club: Primo turno play off nazionale: - DOMENICA 20 MAGGIO 2018 (Gare di andata): Viterbese Castrense-Pisa ore 20.30 Feralpisalò-Alessandria ore 20.30 Cosenza-Trapani ore 20.30 Juve Stabia-Reggiana ore 20.30 Piacenza-Sambenedettese ore 20.30 - MERCOLEDI' 23 MAGGIO 2018 (gare di ritorno): Pisa-Viterbese Castrense ore 20.30 Alessandria-Feralpisalo' ore 20.30 Trapani-Cosenza ore 20.30 Reggiana-Juve Stabia ore 20.30 Sambenedettese-Piacenza ore 20.30