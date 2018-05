Ecco albo giocatori deceduti in attività

ROMA, 16 MAG - Istituito un albo dei calciatori deceduti in attività di servizio e/o per fatti traumatici riportati ed infermità eventualmente derivate. E' quanto rende noto la Fondazione Fioravante Polito con la collaborazione del centro sportivo Futsal Park di Nocera Inferiore (Sa) aggiungendo che l'albo (che comprende dai dilettanti ai professionisti) ha il Patrocinio del Coni e della Lega calcio di Serie B. L'Associazione Fioravante Polito è nata nell'agosto 2006 con lo scopo di diffondere il maggior numero d'informazioni riguardo l'importanza dei controlli medici ed ematologici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non. La Fondazione conferisce con il "Premio Andrea Fortunato - Lo Sport è Vita" riconoscimenti a personaggi dello sport, della medicina e del giornalismo che si sono distinti nel sociale e nella solidarietà.