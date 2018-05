Balata, Lega B appoggia Abete? Prematuro

ROMA, 16 MAG - "Oggi siamo stati qui come spettatori. Porteremo in assemblea lunedì le riflessioni fatte, abbiamo ringraziato per l'invito tutti i presidenti delle altre componenti. Se la Lega di B farà parte di questa cordata? Mi sembra prematuro parlarne". Lo dice il presidente della Lega B, Mauro Balata, lasciando l'incontro in corso a Roma delle componenti federali (Lnd, Lega Pro, Aic e Aia) determinate a candidare Giancarlo Abete alla presidenza della Figc in modo da porre fine al commissariamento di Roberto Fabbricini. "Abete è un galantuomo e una persona di grande equilibrio - ha proseguito Balata - così come il commissario Fabbricini ma sarà l'assemblea a fare valutazioni politiche e in quella sede decideremo. Noi in questo momento stiamo riflettendo su temi molto delicati e importanti come le seconde squadre, siamo interessati a temi concreti per il futuro del mondo del calcio".