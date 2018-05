Cori anti Napoli, multa e diffida a Samp

ROMA, 15 MAG - Ventimila euro di multa e diffida per la Sampdoria, i cui tifosi si sono resi domenica sera responsabili di cori denigratori nei confronti dei tifosi del Napoli. Lo ha stabilito il giudice sportivo sulla base del referto dell'arbitro che aveva sospeso la gara per tre minuti. "La sanzione è stata attenuata - fa sapere la Lega di A - visto anche l'intervento personale e diretto del presidente della Sampdoria al fine di far cessare definitivamente i cori denigratori".