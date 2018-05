Malagò 'Mancini si farà voler bene'

ROMA, 15 MAG - "Di Mancini non posso che pensare bene, ho rispettato i desiderata dei commissari che dovevano fare delle valutazioni tecniche ma anche altre variabili che potevano incidere. Mancini ha dimostrato di averle tutte, ora ha una bella responsabilità ma si è messo in condizione di farsi volere bene da tutti gli italiani". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla scelta di Roberto Mancini ct della Nazionale italiana.