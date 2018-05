Mondiali, Germania lascia a casa Goetze

ROMA, 15 MAG - Fra i 27 giocatori preconvocati dalla Germania per il Mondiale di Russia non c'è Mario Goetze, l'eroe del Mondiale conquistato 4 anni fa in Brasile. Il ct tedesco Joachim Loew ha diffuso la lista in preparazione del Mondiale, che dovrà essere scremata di altri 4 giocatori. Già esclusi l'autore del gol vittoria nella finale 2014 ma anche Emre Can, centrocampista di origine turca del Liverpool in procinto di trasferirsi alla Juve. Presente invece lo juventino Khedira. "Conosciamo benissimo le qualità di Mario -ha detto Loew- ma in questa stagione non ha mostrato quel grado di forma necessario per il Mondiale: mi spiace per lui". L'esclusione di Emre Can si spiega con l'infortunio muscolare che lo affligge in queste settimane, sostiene il ct tedesco, ma le condizioni fisiche non hanno impedito a Loew di chiamare Neuer, reduce da un lungo infortunio: i portieri sono 4, segno che per il posto di titolare i giochi non sono fatti. La Germania si preparerà al torneo di Russia dal 23 maggio in Alto Adige.