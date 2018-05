Iniesta lascerà nazionale dopo Mondiale

BARCELLONA, 15 MAG - L' '8' del Barcellona e della Nazionale spagnola Andres Iniesta, 34 anni, ha annunciato oggi che con ogni probabilità lascerà la 'Roja' dopo il Mondiale in Russia. "Se non succede nulla di strano, questo Mondiale sarà l'ultimo per me con la nazionale spagnola" ha detto alla radio privata 'Onda Cero'. Iniesta lascerà anche il Barcellona alla fine del campionato di Liga, già vinto dal club blaugrana. Secondo la stampa sportiva catalana potrebbe giocare la prossima stagione in un club cinese o giapponese.