Festa scudetto Juve, torna bus scoperto

TORINO, 15 MAG - Prende sempre più corpo l'idea del bus scoperto per consentire alla Juventus di festeggiare il settimo scudetto consecutivo tra le vie di Torino. Un tavolo tecnico per organizzare l'iniziativa, che manca dal 2014, l'ultimo anno di Antonio Conte sulla panchina bianconera, è previsto per giovedì 17 maggio un tavolo tecnico a cui è previsto partecipino tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dalle forze dell'ordine per la sicurezza. In caso di via libera da parte di tutti i soggetti coinvolti, il bus dovrebbe sfilare per le vie del centro sabato pomeriggio, dopo la partita con il Verona e la premiazione per lo scudetto.