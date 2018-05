Mirabelli, Donnarumma via se lo chiede

MILANO, 14 MAG - ''Noi dobbiamo pensare che Donnarumma è un nostro patrimonio, ci auguriamo che rimanga con noi. Così come per gli altri giocatori. Valgono due regole. Se un giocatore ci esprime la volontà di andare via ci vuole un club che soddisfi le esigenze del Milan. E Donnarumma non è venuto da noi a dirci che vuole andare via. Noi stiamo lavorando per rinforzare la squadra e non per smantellarla''. Lo dice il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, a margine del Premio Gentleman a Milano, spegnendo la polemica nata sul gesto dei tifosi rossoneri che a Bergamo hanno rifiutato la maglia del portiere. ''Gigio - aggiunge Mirabelli - è amato da tutti, le incomprensioni si possono chiarire. Conosciamo il mercato e pensiamo che Donnarumma valga veramente tanto. Non abbiamo messo in preventivo il fatto di venderlo. Questo vale per tutti. Vogliamo giocatori che vogliono partecipare al nostro progetto, gente convinta''.