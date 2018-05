Fiorentina:Sportiello, un ko molto amaro

FIRENZE, 14 MAG - ''Questa sconfitta è molto amara perché avremmo voluto accontentare una città e una tifoseria fantastica. È stato comunque un percorso indimenticabile, vogliamo lo sia fino in fondo''. Il post di Marco Sportiello sul su Instagram testimonia la delusione per il mancato approdo in Europa League. Un obiettivo inseguito dalla Fiorentina in questi ultimi mesi difficilissimi per la scomparsa del suo capitano. La sconfitta di ieri al Franchi con il Cagliari ha spezzato il sogno e ora l'amarezza dentro e attorno al clan viola è forte. Come pure, ha annunciato a fine partita Andrea Della Valle, la voglia di aprire un nuovo ciclo che riporti la squadra nelle coppe. Alla Fiorentina è mancato l'ultimo scatto anche se dopo il mercato estivo che l'aveva rivoluzionata e ringiovanita nessuno l'aveva inserita tra le possibili protagoniste nella battaglia per l'Europa. Esserci riuscita tra enormi difficoltà viene vissuto con orgoglio dalla società, dall'allenatore e gran parte dei tifosi''