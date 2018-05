Diritti tv:domani deserta assemblea Lega

MILANO, 14 MAG - Andrà come previsto deserta l'assemblea della Lega Serie A di domani, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva, già programmata per il 22 maggio, giorno in cui scade il termine per la presentazione della fideiussione da parte di Mediapro. Quando mercoledì scorso il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando della società spagnola per i diritti tv della Serie A, alcune società hanno preso in considerazione l'idea di riunirsi comunque per discutere del tema, ma poi ha prevalso la linea di attendere le mosse di Mediapro e fare le conseguenti valutazioni il 22.